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Eyüp Can'ın 'tahammül' gösterisi

Eyüp Can, öğrencileri döven polisleri savunması üzerine Leman'ın kağağında karikatürleştirilmesine "tahammül" gösterdi.

16 Aralık 2010 02:00

T24- Radikal gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden öğrencileri döven polisi savunanlara karşı köşesinde yaşananlardan öğrencileri de "orantısız eylem yapmaktan" sorumlu tutunca, mizah dergisi Leman, Eyüp Can'ı "Kindar Sürprizsiz Yumurta"da çıkanlardan biri olarak eleştirildi. Eyüp Can, eleştirilere yanıt vermek yerine "hoşuma gitti" diyerek köşesinde Leman'ın kapağına yer verdi.  


Eyüp Can'ın köşesinde yayımlanan yazısı (16 Aralık 2010) şöyle:






Kindar yumurtanın içinden nasıl çıktım
 



Ahmet Haşim, ‘O Belde’ adlı şiirinde ‘melâli anlamayan nesle aşina değiliz’ demişti.


Galiba anlayamadığımız sadece ‘melal’ değil.


Melalin çift yumurta ikizi ‘mizahla’ da sorunumuz var.


Zaten birini anlayabilsek diğerini de anlamış olacağız.


Hüznü de sevinci de birlikte yaşayacağız…


***


Leman dergisi geçen haftaya damgasını vuran yumurtalı öğrenci eylemlerini kapağına taşımış.
“Orantısız eyleme de sıfır tolerans!” dediğim için benimle de kafa bulmuşlar.


Kızımın bayılarak yediği çikolatalı Kinder yumurtalarından mülhem Kindar karikatürü siyasetçileri bilmem ama şahsen benim hoşuma gitti.


Her anlamda tahammülsüzlüğün tavan yaptığı, sinirlerin gerildiği şu günlerde ben de Lemancılara bir sürpriz yapayım dedim.


Bugün köşemi Kindar Sürprizsiz Yumurta’ya ayırmaya karar verdim.


Çünkü Leman, Penguen, Uykusuz gibi mizah dergileri var oldukça hayat her zaman sürprizlerle dolu...


Ve biz yalnızca ‘melâli’ değil ‘mizahı anlamayan nesle de aşina değiliz...’

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