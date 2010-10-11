-EYÜP AŞIK: İHTİYAÇ OLURSA GEREKENİ YAPARIZ TRABZON (A.A) - 11.10.2010 - Eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık, Trabzonspor'un bu yıl sonunda yapılması planlanan kongresinde ''başkanlığa aday olduğu ve liste hazırladığı'' şeklindeki haberlere ilişkin olarak, ''Kongrede adaylık açıklaması için çok erken. Bana ihtiyaç olacaksa faydam olacaksa Trabzonspor'a onu severek yaparım'' dedi. Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-mavili kulübün kongresi için liste hazırlığında olduğu yönündeki söylemlerle ilgili olarak, ''Tamamen benim dışımda devam ediyor o haberler. Ben konuşmuyorum. Ben yalanlama da yapmadım ama tamamen benim dışımda gelişiyor'' ifadelerini kullandı. Adaylık stratejisi için hiç uygun bir dönem olmadığını dile getiren Aşık, şöyle devam etti: ''Hiç kimse, hele bir iki ay kala (ben adayım) diye ortaya atlamaz. Bunlar yanlış şeyler ama yalanlama da yapmadım. Değerlendireceğim, bakacağım. Bizim hakikaten Trabzonspor'a faydamız olursa ihtiyaç varsa benden bir şey bekleniyorsa hiç şüphesiz gerekeni yaparız. Ben 20 sene Trabzon milletvekili olarak parlamentoda görev yaptım, bakanlık yaptım. Trabzon'un aşağı yukarı her sorununu kendi çoluk çocuğumla ailemle birlikte yaşadım. Dolayısıyla Trabzon'da benim bir faydam olacaksa kendimi esirgemem, severek yaparım. Ama bugün için kongre tartışmaları çok erken.'' Kongrede adaylık açıklaması için de çok erken olduğunu vurgulayan Aşık, ''Bana ihtiyaç olacaksa faydam olacaksa Trabzonspor'a onu severek yaparım'' diye konuştu. Bu söylemlerinin ''liste hazırlıyor'' şeklindeki söylemlere yanıt olduğuna dikkati çeken Aşık, şunları kaydetti: ''Birilerini itham ederek, yönetime girmek isteyenler veya liste yapmak isteyenleri itham ederek olmaz, şık olmaz. Ben Trabzonspor'un özüyüm, Trabzon'un kendisiyim, 3 dönem de yöneticilik yaptım Trabzonspor'da. Senelerce milletvekilliği yaptım. Dolayısıyla Trabzon'da bir faydam olacaksa onu severek yaparım. Ama bugün için liste yapmak gibi konuların, kongreye daha uzun zaman varken bu tartışmaların başlaması da hiç hoş değil. Kongre yaklaşsın, görelim. Bugün 'adaylık açıklaması, liste çalışması var mı' diye sorarsanız, yok. Kamuoyunu takip ediyoruz. Trabzonspor'un emrindeyiz. Onun için görev yapmaya her zaman hazırız.'' Aşık, ''Yani kapıyı açık bırakıyorsunuz'' sorusuna ise ''evet'' yanıtını verdi.