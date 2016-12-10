Eyüp Arın'dan Özgür Yankaya'ya: İnsan gördüğünü çalamayacak kadar gerizekâlı olabilir mi?

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, 4-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından, karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya için "gerizekâlı" ifadesini kullandı.

Jurcic'in gönderilmesinin ardından Trabzonspor maçına takımın başında çıkan Eyüp Arın şunları söyledi: "Hakem hataları sezon başından bu yana takımın kimyasını bozuyor. Görmüyorlar. Hakemlerin de futbol bilgisi zayıf olabilir. Verilmeyen penaltılarımız, ofsayttan yediğimiz goller.



Olacak gibi değil. İnsan gördüğünü çalmayacak kadar aptal, gerizekalı olabilir mi? Özgür Yankaya, adı gibi yancı bir maç yönetmiştir. O kadar laf ettim beni atamıyorsa demek ki ne olduğu bellidir. Basiretsizdir."