T24 LogoT24 Logo
Spor

Eyüp Arın'dan Özgür Yankaya'ya: İnsan gördüğünü çalamayacak kadar gerizekâlı olabilir mi?

Adanaspor teknik direktörü Eyüp Arın, Trabzonspor maçının hakemi Özgür Yankaya'ya çok sert eleştiriler yöneltti

10 Aralık 2016 11:36

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, 4-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından, karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya için "gerizekâlı" ifadesini kullandı. 

Jurcic'in gönderilmesinin ardından Trabzonspor maçına takımın başında çıkan Eyüp Arın şunları söyledi: "Hakem hataları sezon başından bu yana takımın kimyasını bozuyor. Görmüyorlar. Hakemlerin de futbol bilgisi zayıf olabilir. Verilmeyen penaltılarımız, ofsayttan yediğimiz goller.

Olacak gibi değil. İnsan gördüğünü çalmayacak kadar aptal, gerizekalı olabilir mi? Özgür Yankaya, adı gibi yancı bir maç yönetmiştir. O kadar laf ettim beni atamıyorsa demek ki ne olduğu bellidir. Basiretsizdir."

ETİKETLER

Eyüp ArınÖzgür YankayaTrabzonsporAdanaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24