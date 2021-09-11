"EYT'lilerin sorunu çözülüyor" iddiası heyecan yarattı: Yetkili ağızdan duymadan inanmayız!

"Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülüyor" iddiası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran tarafından doğrulanmazken, İyi Partili Durmuş Yılmaz ise iktidarın seçim öncesi can havliyle çıkarabileceğini öne sürdü

İndependent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre EYT'liler 8 Eylül 2021 Çarşamba günü mağduriyetlerinin başladığı Eylül 1999 tarihinin 22. yıldönümünde daha önce pek çok kez yaptıkları gibi yine meydanlara inerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Ankara Ulus Meydanı'nda Atatürk Heykeli önünde toplanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu üyeleri, kimi sendikaların da destek verdiği eylemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki olarak meydana dikiş makinesi de getirdi.

Erdoğan, 2018 Ekim'deki bir grup toplantısında EYT'lilerle ilgili söylediği, "Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidip başka işte çalışmaya devam edecek. Çift dikiş yapacak" demişti.

İki kez emekli olacak kadar çok çalışacaklarını getirdikleri dikiş makinesi ile "çift dikiş" atarak sembolik olarak gösteren EYT'liler topladıkları 20 bin imzayı da kolilerle Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.

Eylemde konuşan federasyon başkanı Gönül Boran, Erdoğan'ın sözüne de atıf yaparak kamuda birden çok maaş alan bürokratları anımsattı ve "4-5 yerden maaş alan bürokratların varlığı, aslında EYT sorunun çözümsüz olmadığını, sadece çözülmesinin tercih edilmediğini göstermektedir" dedi.

EYT'lilerin eyleminden bir gün sonra 9 Eylül 2021 Perşembe günü TGRT'de "Çare Ne?" programına katılan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç'un 2023 seçimlerinden önce EYT'in kesin bir şekilde çıkacağını söyleyerek, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" iddiası sosyal medyada bir heyecan yarattı.

Koç'un iddiası kimi sitelerce "EYT'lilere müjde", "EYT sorunu çözülüyor" gibi yoruma dayalı başlıklarla duyuruldu.

"Seçim malzemesi olmaktan yorulduk ama mücadelemizi sürdüreceğiz"

Boran, "Emeklilikte yaşa takılanlarda ziyade düşük maaş ve intibak sorunu için olabilir. Direkt EYT denmedi. Seçim malzemesi olmaktan yorulduk ama yapmak zorundalar. Mağdur kitle çok büyük. Aileleriyle 15 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Düzenleme yapmak zorundalar. Beklentimiz var. Ekim ayında genel başkanlarla görüşmelerimiz olacak. Taleplerimizi yine ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Müjdeden bahsedemeyiz, sadece duyum, yetkili ağızdan duymadan inanmayız"

Boran, şu an için bir müjdeden bahsedemeyeceklerini belirterek Boran şunları kaydetti:

"Hep duyum. Yıllardır duyum duyuyoruz. Yıllardır çıkacak, modeller üzerinde çalışıldığı söylemiyor sayfa sayfa. Ancak nasıl şimdi cumhurbaşkanından sonra en yetkili isim Vedat Bilgin çıkıp, '3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme yapacağız' dedi. Biz de ancak böyle yetkili bir ağızdan EYT'lilerle ilgili düzenleme yapılacağını net bir şekilde duymadan inanmayız."

"Hükümet planlamayı yapmadan can havliyle seçim için düzenleme yapabilir"

İyi Parti Milletvekili ve Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise mevcut şartlar altında EYT'lilerle ilgili bir düzenleme beklemediğini ifade etti.

Yılmaz, "Hükümet hangi parametrelerle bakarsanız bu seçimi alamayacak" diyen Yılmaz, "Bu belli. Dolayısıyla son anda can havliyle böyle bir düzenleme getirebilir. Şunu da hedeflenebilir. EYT düzenlemesinin kaynağı var ancak hemen alelacele bulunacak bir şey değil. Bu bir planlama gerektiren bir iş ama hükümet planlamayı yapmadan seçim için yapılır. Seçimi de kaybeder, gelenlerin başına da dert olarak bırakır gider ama yeni gelen iktidar bunun altından kalkar" değerlendirmesinde bulundu.