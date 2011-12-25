Eymür’ün sırları FBI desteğiyle çözülecek

T24 - Eski MİT’çi Mehmet Eymür’ün bilgisayarında çıkan ‘2 terabayt’lık veriler FBI’nın teknik cihaz ve bilgisayar yazılımı desteğiyle kurulan laboratuvarında inceleniyor.





Faili meçhul cinayetler soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel’in talimatıyla İstanbul’daki evinde gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen ve “şüpheli” konumuyla ifade vermesinin ardından serbest bırakılan eski MİT mensubu Mehmet Eymür’e ait bilgisayardan elde edilen dijital verilerin incelenmesine başlandı.



Milliyet'in haberine göre; veriler çok yüklü olması nedeniyle, ancak iki aşamada kopyalanarak Ankara’ya gönderildi. Eymür’den elde edilen dijital verilerin büyüklüğünün yaklaşık 2 terabayt (2000 GB) olduğu öğrenildi. Söz konusu dijital verilerin geniş hafızalı dört ana belleğe (hard disc) kaydedilerek Ankara’ya gönderildiği belirtildi.

Günlük kayıtlar da var



Bu dijital verilerin dışında bazı özel dokümanlar ile ajandalar da el konularak başkente gönderildi. Söz konusu ajandalarda Eymür’ün görev yaptığı döneme ilişkin çok sayıda not ve günlük benzeri kayıtların yeraldığı ifade edildi.



Savcı Yüksel’in talimatıyla Ankara Emniyeti TEM Şubesi’nde özel ekip oluşturuldu. Bu ekibin, sadece Yüksel’le birlikte çalıştığı kaydedildi. Ekibin, elde edilen verilerin içeriği ile ilgili olarak kendi sıralı amirlerine de bilgi vermediği sadece savcı Yüksel’le temasının olduğu öğrenildi.

Başka bir örneği yok



Verileri incelemekle görevlendirilen özel ekibin, emniyette, daha önce FBI’ın verdiği destekle oluşturulan özel bilişim laboratuvarında çalıştığı ifade edildi. Ankara Emniyeti TEM Şubesi’ndeki bu birim, birkaç yıl önce ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) desteği ile kurulmuştu. Türkiye’de emniyet birimleri içinde sadece Ankara’da kurulu olan söz konusu bilişim laboratuvarının yurt genelinde başka bir örneğinin olmadığı, FBI’nın önemli ölçüde teknik cihaz ve bilgisayar yazılımı desteğiyle çalıştığı kaydedildi.



