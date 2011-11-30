-Eymür'ün ifadesinin alınmasına başlandı ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün ifadesinin alınmasına başlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından erken saatlerde adliyeye getirilen Eymür, saat 10.15'te, ifadesi alınmak üzere, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel'in odasına alındı.