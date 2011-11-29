-Eymür'ün evindeki arama tamamlandı İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün Sarıyer'deki evinde yapılan arama tamamlandı. Eymür'ün, Ferahevler Mahallesi Zeytin Sokak'ta bulunan sitedeki evinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saat 06.00 sıralarında başlatılan arama, yaklaşık 12 saat sonra sona erdi. Polis ekipleri, gözaltına alınan Mehmet Eymür ile birlikte evden ayrıldı. Eymür'ün Ankara'ya gönderileceği bildirildi.