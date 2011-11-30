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Eymür'e yurt dışına çıkış yasağı ANKARA (A.A) 

30 Kasım 2011 19:05

-Eymür'e yurt dışına çıkış yasağı  ANKARA (A.A) - 30.11.2011 - Bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, yaklaşık 6 saat sorguladığı Eymür hakkında, adli kontrol hükümleri uyarınca yurt dışına çıkış yasağı konulmasını talep etti. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, talep doğrultusunda karar vererek, Eymür'e yurt dışına çıkış yasağı koydu. Savcı tarafından serbest bırakılmasının ardından, beraberindekilerle birlikte özel bir otomobille adliyeden ayrılan Eymür, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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