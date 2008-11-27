Eymür'den Ergenekon'a: Zokayı fena yemişsiniz

Güney, MİT Kontterör Merkezi'nde çalışmış

Eski istihbaratçı Mehmet Eymür, MİT adına çalıştığı belgelenen Ergenekon'un kara kutusu Tuncay Güney üzerinden örgüte mesaj yolladı. Eymür, “Tuncay Güney yetenekli birisi. Ekibinizin içine başarılı bir şekilde sızmış. İpliğinizi pazara çıkarmış. Zokayı fena yemişsiniz. Geçmiş olsun. Gerisi teferruat' dedi.Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kendisini Uğur Mumcu cinayetiyle irtibatlıymış gibi gösteren ve “ABD'den atlayıp geldi ve Ergenekon davasının ilk açık tanığı olarak senaryoda yerini aldı' diyen İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu'ya ve Ergenekon örgütüne mesaj verdi. Eymür, MİT'e çalıştığı belgelenen Tuncay Güney'in Ergenekon'u deşifre ettiğini ve teşkilata çalıştığını ima etti.Eymür, kendisine ait internet sitesi 'atin.org'da 12 Kasım'da Ceyhan Mumcu'ya hitaben yayınladığı 'Bertaraf olmuş bir şaşkına cevap' başlıklı yazıda şu mesajı verdi: “Sen hem kalkıp ilgisiz insanları önemli bir cinayetin suçlusu olarak ilan edip basın açıklamasında bulunacaksın. Hem de onlardan tepki gelince özür dileyip başını önüne eğeceğine bir sürü saçma sapan iddialarla edepsizliğine devam edeceksin. Aydınlık isimli yayın organınızda her hafta, benimle ilgili yalan haber üretiyorsunuz. Tam 30 senedir yazıyorlar bu yalanları. Şimdi başlarına seni koymuşlar. Bayağı da yakışmışsın oraya. Ne çok korkutmuşum hepinizi ama sen korkma. Ciddiye alınacak bir durumun yok. Tuncay Güney'den bahsetmişsin. O bizdenmiş, öyle diyor. Yani bir istihbarat elemanı. Yetenekli de birisi. Sizin ekibe başarılı bir şekilde sızmış. İpliğinizi pazara çıkarmış. Zokayı fena yemişsiniz. Geçmiş olsun. Gerisi teferruat'Ceyhan Mumcu'nun kendisine biri tarafından verilen “Yakında Türkiye'de kan gövdeyi götürecek. Sizin ve Uğur'un eşi Güldal Mumcu'nun hayatından endişe ediyoruz. Bu işi İran'la Türkiye'yi kapıştırmak için MOSSAD yapacak” bilgisi üzerine basın toplantısı düzenlediğini hatırlatan Eymür bu 'komplo'nun Perinçek tarafından üretildiğini ileri sürdü. Eymür, “Haber sanki Perinçek grubunun ürettiği Sönmez Köksal imzalı sahte MİT raporuna benziyor. İsrailli Ganda birliği komandolarının botla gelip Mumcu'yu öldürdüğünü iddia eden uyduruk raporu kim, niye hazırlar? Cinayet konusunda bilgisi olan, istihbarat ve propaganda konusunda uzman olan kişi veya kişiler, zihinleri bulandırmak için hazırlar. Perinçek bu işlerin uzmanı' dedi.Eymür, Ceyhan Mumcu'nun ağabeyini öldürenlerle ilgili “Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ve Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün sanık olmaları gerekirdi” açıklamasına da cevap verdi. Eymür şunları yazdı: “Hürriyet gazetesinin, Ergenokoncular arasında ismi çıktığı için Şenkal Atasagun'a fena halde bozulan Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 'bu önemli habere' gazetesinde yer vermiş. Bu iftiranın her tarafı sakat. Sönmez Köksal, Uğur Mumcu suikastı sırasında henüz 4-5 aylık MİT Müsteşarı'ydı. MİT'i daha yeni öğreniyordu. O tarihte MİT'te Kontrterör Daire Başkanlığı diye bir ünite yoktu. Ayrıca ben de Antalya'da buz fabrikası işletiyordum. Ertuğrul Özkök, Şenkal'ın Ergenekon listesinde neden yer aldı? Belki önümüzdeki günlerde onu da çözeriz.'