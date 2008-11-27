T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eymür'den Ergenekon'a: Zokayı fena yemişsiniz

Eski MİT'çi Mehmet Eymür, Ergenekon'a mesaj yolladı: Tuncay Güney yetenekli birisi. Ekibinizin içine başarılı bir şekilde sızmış. İpliğinizi pazara çıkarm&#

27 Kasım 2008 02:00

Eski istihbaratçı Mehmet Eymür, MİT adına çalıştığı belgelenen Ergenekon'un kara kutusu Tuncay Güney üzerinden örgüte mesaj yolladı. Eymür, “Tuncay Güney yetenekli birisi. Ekibinizin içine başarılı bir şekilde sızmış. İpliğinizi pazara çıkarmış. Zokayı fena yemişsiniz. Geçmiş olsun. Gerisi teferruat' dedi. 

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kendisini Uğur Mumcu cinayetiyle irtibatlıymış gibi gösteren ve “ABD'den atlayıp geldi ve Ergenekon davasının ilk açık tanığı olarak senaryoda yerini aldı' diyen İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu'ya ve Ergenekon örgütüne mesaj verdi. Eymür, MİT'e çalıştığı belgelenen Tuncay Güney'in Ergenekon'u deşifre ettiğini ve teşkilata çalıştığını ima etti.

Bertaraf olmuş şaşkın 

Eymür, kendisine ait internet sitesi 'atin.org'da 12 Kasım'da Ceyhan Mumcu'ya hitaben yayınladığı 'Bertaraf olmuş bir şaşkına cevap' başlıklı yazıda şu mesajı verdi: “Sen hem kalkıp ilgisiz insanları önemli bir cinayetin suçlusu olarak ilan edip basın açıklamasında bulunacaksın. Hem de onlardan tepki gelince özür dileyip başını önüne eğeceğine bir sürü saçma sapan iddialarla edepsizliğine devam edeceksin. Aydınlık isimli yayın organınızda her hafta, benimle ilgili yalan haber üretiyorsunuz. Tam 30 senedir yazıyorlar bu yalanları. Şimdi başlarına seni koymuşlar. Bayağı da yakışmışsın oraya. Ne çok korkutmuşum hepinizi ama sen korkma. Ciddiye alınacak bir durumun yok. Tuncay Güney'den bahsetmişsin. O bizdenmiş, öyle diyor. Yani bir istihbarat elemanı. Yetenekli de birisi. Sizin ekibe başarılı bir şekilde sızmış. İpliğinizi pazara çıkarmış. Zokayı fena yemişsiniz. Geçmiş olsun. Gerisi teferruat' 

Güney, MİT Kontterör Merkezi'nde çalışmış

Mumcu'yu Ergenekon öldürdü iddiası

Ceyhan Mumcu'nun kendisine biri tarafından verilen “Yakında Türkiye'de kan gövdeyi götürecek. Sizin ve Uğur'un eşi Güldal Mumcu'nun hayatından endişe ediyoruz. Bu işi İran'la Türkiye'yi kapıştırmak için MOSSAD yapacak” bilgisi üzerine basın toplantısı düzenlediğini hatırlatan Eymür bu 'komplo'nun Perinçek tarafından üretildiğini ileri sürdü. Eymür, “Haber sanki Perinçek grubunun ürettiği Sönmez Köksal imzalı sahte MİT raporuna benziyor. İsrailli Ganda birliği komandolarının botla gelip Mumcu'yu öldürdüğünü iddia eden uyduruk raporu kim, niye hazırlar? Cinayet konusunda bilgisi olan, istihbarat ve propaganda konusunda uzman olan kişi veya kişiler, zihinleri bulandırmak için hazırlar. Perinçek bu işlerin uzmanı' dedi.

Özkök'e dokundurdu

Eymür, Ceyhan Mumcu'nun ağabeyini öldürenlerle ilgili “Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ve Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün sanık olmaları gerekirdi” açıklamasına da cevap verdi. Eymür şunları yazdı: “Hürriyet gazetesinin, Ergenokoncular arasında ismi çıktığı için Şenkal Atasagun'a fena halde bozulan Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 'bu önemli habere' gazetesinde yer vermiş. Bu iftiranın her tarafı sakat. Sönmez Köksal, Uğur Mumcu suikastı sırasında henüz 4-5 aylık MİT Müsteşarı'ydı. MİT'i daha yeni öğreniyordu. O tarihte MİT'te Kontrterör Daire Başkanlığı diye bir ünite yoktu. Ayrıca ben de Antalya'da buz fabrikası işletiyordum. Ertuğrul Özkök, Şenkal'ın Ergenekon listesinde neden yer aldı? Belki önümüzdeki günlerde onu da çözeriz.'

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24