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Eymür: Silahları Perinçek biliyordu

Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Eymür, Perinçek’in PKK’ya gönderilen silahlardan bilgi sahibi olduğunu öne sürdü.

23 Ocak 2009 02:00

Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, 10 yıl önce Aydınlık dergisinde yayınlanan bir habere atıf yaparak, İşçi Partsi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in PKK’ya gönderilen silahlardan bilgi sahibi olduğunu öne sürdü.

Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, internet sitesinde Aydınlık dergisinin 6 aralık 1998 tarihli haberinde “Devletin en yüksek kurumlarının PKK’ya silah satışını saptadığı ve silah ticareti ile ilgilenen görevlileri isim isim belirlediği” haberini hatırlatıyor.

Eymür, konuya ilişkin açıklamayı İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Yalçın’ın yaptığını da belirtiyor.

Eymür, sitesinde Hasan Yalçın’ın “Susurluk’la ortaya çıkan özel örgüt’ün PKK’ya silah sattığı saptandı.

“PKK’ya silah satışının başında CIA-Mossad ekibi bulunuyor” sözlerini de hatırlatıyor.

Eymür, yazısını “Acaba, 10 yıl sonra sanık olarak yargılanacaklarını bilseler bu haberi yayınlarlar mıydı” sorusuyla bitiriyor.

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