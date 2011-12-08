Eymür: İki İranlı'yı Çatlı öldürdü, PKK üstlendi

T24 - Faili meçhul cinayetlerle ilgili ifade veren eski MİT’çi Mehmet Eymür’ün “Abdullah Çatlı ve ekibi infaz etti” dediği iki İranlı’nın öldürülmesi olayını, PKK’nın üstlendiği ortaya çıktı.





İstanbul’da 16 yıl önce kaçırılan İranlı uyuşturucu kaçakçısı Lazem Esmaeli ve Asger Simitko’nun öldürülmesi olayına açıklık getiren eski MİT Kontr-Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün anlatımları, yıllardır yanlış bilinen bir gerçeği de ortaya çıkardı. Kaçırıldıktan sonra 28 Ocak 1995 tarihinde cesetleri Silivri’de bulunan İranlıların öldürülmesi olayını, PKK’ya bağlı “Metropol İntikam Timleri” üstlenmişti.



Taraf'ın haberine göre; Kürt işadamlarına yönelik infazların yaşandığı bir dönemde öldürülen Lazem Esmaeli ve Asger Simitko olayı, yıllarca PKK tarafından “muhbirlik ve kontra faaliyetleri yaptıkları” gerekçesiyle misilleme amaçlı cezalandırıldığı şeklinde biliniyordu. Öyle ki Jandarma kayıtlarına bile İranlılar, “örgüte yardımda bulunan Kürt işadamlarının listesini hazırladıkları için PKK tarafından infaz edildi” şeklinde geçmişti. Olay, o dönem Özgür Ülke gazetesinde de yer aldı. Ancak faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski MİT’çi Mehmet Eymür, olayın seyrini değiştiren bilgiler verdi. Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel tarafından altı saat sorgulanan ve dokuz sayfalık ifade tutanağının tam metni dün Taraf ’ta yayımlanan Eymür, şunları söyledi:

Tepe lambalı polis arabasıyla...



“Yeşil diye bilinen Mahmut Yıldırım, Lazem Esmaeli, Asger Simitko isimli iki İranlı’nın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar’ın talimatıyla gözaltına alındı. Emniyette Yeşil’i kendi ifadesine göre iyice bir dövmüşler. Biz hiçbir şekilde müdahil olmadık, hatta bu iddialar üzerine Yeşil’i sorguladım. Sorgu kayıtları MİT Başkanlığı’ndadır. Sorgu sonucunda Yeşil’in bu olayla ilgisinin olmadığını, ancak Yeşil’in kaçırdığını düşünerek kaçırılanlardan birinin kardeşinin gönderdiği Ankara Ziraat Bankası hesabına gönderilen parayı aldığını öğrendik. Söz konusu bu paranın bir kısmını da İbrahim Şahin’e verdiğini tesbit ettik. Yaptığımız araştırmadan da bu iki İranlının Abdullah Çatlı ve özel harekatçıların içinde bulunduğu ekip tarafından öldürüldüğünü tesbit ettik. Çünkü bu şahısların tepe lambalı polis arabalarıyla gelen şahıslar tarafından alındığını ve öldürme olayını daha sonradan gerçekleştirdiğini saptadık.”







