-EYMÜR: DİNLENMELERLE İLGİLİ ŞİKAYETÇİ OLDUM İSTANBUL (A.A) - 11.10.2010 - Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında verdiği ifadede, dinlemelerle ilgili şikayetçi olduğunu söyledi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık'a bir süre ifade veren Eymür, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının ''Dinletilen kayıtlarda neler vardı?'' sorusuna karşılık, ''Valla o kadar çok var ki. Eski kayıtlar'' dedi. Kayıtlarla ilgili şikayetçi olduğunu belirten Eymür, ''Kayıtlar neyle ilgili?'' sorusunu da,''Özel konular da vardı onun için ifade verdim. 1998 yılında falan, eski'' diye yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Hanefi Avcı'nın iddiası var; 'Gözaltına alınmayı bekliyordum kesinlikle bende ses kaydı yok. Görevimden, makamımdan 23 gün önce ayrıldım' diye. Sizce birileri bu kasetleri, Avcı görevden ayrıldıktan sonra ofisine bırakmış olabilir mi?'' diye sorması üzerine Avcı, ''Onu bilemiyorum. Tabii iş benim işim değil'' dedi. Eymür, ''İfade vermeniz için Başbakanlık ve MİT'ten izin var mı?'' sorusunun sorulması üzerine, ''Benim mi? Böyle bir şey için MİT'ten niye izin alacağım ki? Onu yanlış biliyorsunuz'' yanıtını verdi. Gazetecilerin ''Hanefi Avcı ile kendisi arasında olan gerginliği'' hatırlattığı ve ''Barıştınız mı?'' diye sorduğu Eymür, ''Evet, barıştık'' diye konuştu. ''Konuşmalar niçin kaydolmuş?'' sorusuna, ''Onlar eski, o zaman zaten bunun davası bile oldu'' diyen Eymür, ''Kimle konuşmuşsunuz, karşınızdaki kim?'' sorusuna da, ''Emniyet müdürleri bile var kayıtlarda'' şeklinde yanıtladı. Eymür, dinleme kayıtlarında şaşırdığı birilerinin de olduğunu sözlerine ekledi. Gazeteciler Mehmet Ali Birand ve Fatih Altaylı da aynı soruşturma kapsamında daha önce Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelerek, soruşturma savcısı Kadir Altınışık'a, ''mağdur'' sıfatıyla bir süre ifade vermişti.