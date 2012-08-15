Eymür: Demirel'in darbeden haberi vardı

Eski MİT Kontrterör Merkezi Başkanı Mehmet Eymür, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel bir istihbarat ağı olduğunu öne sürdü. Eymür, “Hem MİT’ten hem dışarıdan istihbarat alırdı. Darbeden haberi vardı” dedi.

Takvim gazetesine konuşan Mehmet Eymür, şu ifadeleri kullandı.

“Süleyman Demirel’in darbeden haberi vardı. Sokaktaki adamın duyduğunu Başbakan duymaz mı? Demirel'in ayrı özel bir istihbarat ağı vardı. Demirel'e hem teşkilat içinden, hem teşkilat dışından bilgi verenler vardı. Süleyman Demirel, istihbaratçıdır yav. Yani Demirel kendisine faklı kanallar ile bilgi ağı kurmuştu. Bu ağ, kendisine yakın ve güvendiği kişilerden oluşturulmuştu.

MİT'in sadece dış istihbarat ile ilgilenmesini yani iç istihbarat ile ilgilenmemesini istemezdim. Çünkü Türkiye'de ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) modeli bir teşkilat yok. FBI alternatif bir kontrol mekanizmasıdır. Bu model bizde yok. Bizim terörümüzün bir ucu dışarıda bir ucu içerde. Türkiye’de de Kamu Güvenlik Teşkilatı (KGT) kurulmuştu.

'Başka Başbakan'ın bilgi ağı yok'

Bazı başbakanların Demirel'inki gibi böyle bir bilgi ağı yoktur. Örneğin Tansu Çiller'in MİT'i hiç ciddiye aldığını sanmıyorum. Biz Susurlukçuları yazdık, Aydınlıkçılar bizim raporu çevirip, 'ÇillerÖzer Örgütü' yaptılar, beni de Mehmet Ağar'ı da aynı örgütün üyesi yaptılar.

'Barzani'den medet ummak yanlış'

Mesud Barzani, dönemin MİT Diyarbakır Bölge Başkanı Galip Tuğcu'nun karşısında esas duruşta dururdu. Barzani'den medet ummak yanlışlıktır.

'Öcalan'ı alamadık'

Abdullah Öcalan'a karşı geçmişte bir ekip kurduk. İçerisinde askerler de vardı. Operasyondan önce bir haber uçtu, alamadık. Çünkü Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Çetin Saner Paşa, telefonda aleni olarak operasyon ile ilgili konuşuyor. Bu konuşmayı da herkes dinliyor."