Eymür: 50 yıl Türkiye'yi Türkler yönetmedi, yabancı istihbaratçılar cirit atıyor

Eski MİT Kontrterör Başkanı Mehmet Eymür, "Yabancı istihbaratçılar Türkiye'de cirit atıyor. 1950'den itibaren 50 yıl Türkiye'yi Türkler yönetmedi. Başta ABD olmak üzere Rusya, İngiltere, İsrail ve diğer ülkeler bizi rahat bırakmıyor" dedi.

Takvim gazetesinden Mevlüt Yüksel'in "Türkiye'nin ajan'dası!" başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2012) yazısı şöyle:



Türkiye'nin ajan'dası!



MİT Kontrterör Merkezi Eski Başkanı Mehmet Eymür (69),suskunluğunu TAKVİM için bozdu. Eymür, Türkiye'de cirit atan ajanlardan Emel Sayın'a kadar ezberleri bozan açıklamalar yaptı.

İşte Eymür'ün açıklamaları: Türkiye'de at koşturan yabancı ajanlar, nerelerde var? Ajanlar, daha çok elçiliklerde olur. Ayrıca hava yollarında, turizm acentalarında, gazetelerde kısaca hayatın her alanında yabancı ajanlar vardır. Bu konuda Rusya'nın kadrosu çok geniş.



Peki yerli ve yabancı ajanlar, medyaya nasıl sızıyor?

Türk gazeteciler, her zaman yabancı istihbarat örgütlerinin hedefindedir. Çünkü toplumu yönlendirmek yani psikolojik harp için medya önemlidir. Buna en iyi örnek Aydınlık gazetesidir. İnternet medyası da buna dahildir.



İşin maddi boyutu da var mı?

Evet. Yabancı istihbarat örgütleri, medyadaki bazı kişileri, makam, mevki ve parayla satın alıyorlar. Bu kişiler medyada daha etkin konumda gösteriliyor.



Aydınlık'la ilgili iddiaları açar mısınız?

Aydınlık gazetesi, kendilerinin iddia ettiği gibi ABD düşmanı değil. Zira yıllardan beri Türkiye'de yapılanların CIA tarafından icra edildiğini söyleyen gazete, çoktan yok edilirdi.

Neden yok edilmiyor?

Normalde MİT'in yaptığı bir operasyonu ABD karşıtı yayın organının alkışlaması gerekiyor. Mesela biz geçmişte ABD'ye çalışan üst düzey bir MİT ajanını yakaladık. Ama Aydınlık aleyhimize yayın yaptı. Ancak alkışlamadı. O zaman Aydınlık, "MİT çevresindeki CIA'ciler yükselmek için bu operasyonu gerçekleştirdi" şeklinde haberler hazırladı.



MİT ve CIA nasıl ortak çalışıyor?

MİT daha çok CIA ve NATO ülkeleriyle ortak çalışır. Ancak düşman bildiğimiz ülkelerin istihbarat örgütleriyle de ortak çalışmalar yapar. Daha çok organize suçlarla mücadale başlığı altında istihbarat toplantıları gerçekleştirilir.Diplomasinin bittiği yerde istihbarat devreye girer.



Yabancı istihbarat elemanları, stratejik kurumlara da girebiliyor mu?

Geçmişte MİT'in içinde bir sürü CIA'ye (ABD Gizli Servisi), MOSSAD'a (İsrail Gizli Servisi) ve BND'ye (Alman Gizli Servisi) çalışan kişiler vardı. Bu kişiler günümüzde de vardır, gelecekte de olacaktır.



Yabancı istihbarat birimlerine çalışan ajanlar, nasıl emir altına alınıyor?

Örneğin CIA maddi olarak büyük bir örgüt. Mesela çocuğunuzu alıp ABD'de okutuyor. Birçok kişi de zaten CIA gibi güçlü bir istihbarat örgütüne sempati duyduğu için gönüllü çalışıyor.



Geçmişte MİT'te böyle bir ajan olayına şahit oldunuz mu?

Evet. Sabahattin Savaşman adlı MİT ajanı ABD'ye çalışıyordu. Benim içinde bulunduğum ekip, Savaşman'ı belgeleriyle ABD'ye ajanlık yaparken yakaladı.



Sizin CIA'ye çalıştığınız iddia edildi. Ne diyorsunuz?

Eğer ben CIA'ye çalışsaydım, MİT'in başında olurdum. Ayrıca CIA'ye çalışsaydım 9 yıl boyunca

Green Card almak için uğraşmazdım. Zaten istedim ama alamadım.



Uzun yıllar Türkiye'ye gelmemenizin sebebi neydi?

Türkiye'deki arkadaşlarım bana "Suikast olur" telkininde bulundu. Bu uyarıyı yapanlar da MİT değil TSK'da görevli bazı dostlarımdı.



İstihbarat örgütleri neden Türkiye'yi rahat bırakmıyor?

Türkiye'yi 1950 yılından itibaren Türkler yönetmedi. Bu da 50 yıl sürdü. Dünyanın en kritik yerinde bulunan Türkiye'yi başta ABD olmak üzere Rusya, Almanya, İngiltere, İsrail ve diğer ülkeler rahat bırakmadı, bırakmazlar da... Dolayısıyla Türkiye'yi yöneten kişilere de etkileri oldu. Ve yönetecek kişileri onlar tayin etti.



Sayın darbe



12 Eylül'de darbeci paşalara "kadın sunulduğu" iddialarıyla ilgili olarak ne diyorsunuz?

Bu konuyla ilgili sadece iki olaya şahit oldum. İlkinde, Birinci Ordu Komutanı Faik Türün'ü ziyarete gitmiştim. Bu sırada Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan, Türün'ün odasından çıktı. Aslan'ın yanında da dönemin ünlü bir kadın sanatçısı vardı. İkincisinde ise Aslan'ı Merkez Komutanlığı'nda gördüm. Emel Sayın'ın adı ise 1. MİT raporunda yanlış bilgi sonucu bir komutanla irtibatlandırılmıştı. Ben bunu daha sonraki açıklamamda düzeltmiştim.



Aydınlık'ın sınır ötesi muhbiri



Aydınlık'a bilgi veren muhbir kim?

Halen Aydınlık gazetesinin muhabirliğini yapan ve bir internet sitesinde yazı yazan Tuğrul Keskingören adlı bir kişi var. Bu kişinin eşi, Yahudi asıllı ABD'li ile evli. Keskingören, ben ABD'yken PKK'yla ilgili istihbarat yapıyordu. Bu kişi Amerika’nın öbür ucunda bile olsa her etkinliğe katılıyordu. Keskin gören 2001'de de Aydınlık Dergisi'nin ABD Temsilcisi oldu.