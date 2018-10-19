Eylül'de kurulan küçük işletme sayısı yüzde 23.06 arttı

İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Eylül ayında kurulan küçük işletme sayısı bir önceki aya göre yüzde 23.06 artarken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 46.02 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Eylül ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere ilişkin verileri açıklandı. Buna göre kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 16.26 ve küçük şirket sayısında yüzde 23.06 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 29.03 azaldı. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 28.18 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17.05 kapanan küçük şirket sayısı da yüzde 46.02 azaldı.

Kurulan şirket sayısında, 2018 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın ayın ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 25.31, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20 artarke, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6.75 azaldı.

Kapanan şirket sayısı, Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.57 kapanan kooperatif sayısında yüzde 8.96 düşerken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27.35 arttı.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 22 kurulan kooperatif sayısı yüzde 18.54 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20.60 azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8.64 kapanan kooperatif sayısında yüzde 10.65 azalırken olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7.13 arttı.