Eylülde konut satışları yüzde 17,8 arttı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2016 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde17,8 oranında artarak 108 bin 918 oldu.



Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 040 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde15,6) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 bin 564 konut satışı (yüzde10,6) ile Ankara, 6 bin 050 konut satışı (yüzde5,6) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Şırnak oldu.



İpotekli konut satışları yüzde 46.7 arttı



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde46,7 oranında artış göstererek 42 bin 083 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 38,6 olarak gerçekleşti.



Diğer satış türleri sonucunda 66 bin 835 konut el değiştirdi



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde4,8 oranında artarak 66 835 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 9 bin 730 konut satışı ve yüzde14,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde57,1 oldu. Ankara 6 374 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 384 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Ardahan oldu.



Konut satışlarında 50 bin 972 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde17,6 artarak 50 bin 972 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde46,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 985 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde15,7) sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 619 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 342 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 57 bin 946 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde17,9 artış göstererek 57 946 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 055 konut satışı ve yüzde15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde53,1 oldu. Ankara 6 945 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 708 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara konut satışı azaldı





Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde27,8 azalarak 1.276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2016’da ilk sırayı 359 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya ilini sırasıyla 323 konut satışı ile İstanbul, 82 konut satışı ile Bursa, 69 konut satışı ile Aydın, 67 konut satışı ile Trabzon ve Yalova izledi.