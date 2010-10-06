-EYLÜLDE İŞSİZLERE 61 MİLYON LİRA ÖDENEK ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için Eylül ayında 31 bin 763 kişi Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuruda bulundu. İşsizlik Sigortası Fonunun aylık bültenindeki bilgilere göre, işsizlik sigortası uygulamasının başladığı Mart 2002'den 30 Eylül 2010'a kadar sisteme 2 milyon 396 bin 546 kişi başvurdu. Bunlardan 2 milyon 20 bin 323 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Bu kişilere toplam 3 milyar 565 milyon 585 bin 511 lira 74 kuruş ödendi. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere Eylül ayında 31 bin 763 kişi İŞKUR'a başvurdu. Eylül ayında 172 bin 9 kişiye 61 milyon 149 bin 434 lira 3 kuruş ödeme yapıldı.