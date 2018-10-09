Eylül'de en çok euro kazandırdı, DİBS kaybettirdi

İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Finansal yatırım araçları arasında, Eylül ayında en yüksek getiri yüzde 3.68 ile dolar kazandırırken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ise yüzde 15.97 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Eylül ayı verilerine göre:

“Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1.50, dolar yüzde 1.63, BIST 100 endeksi yüzde 7,76, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 8.02 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 8.42 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

“TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2.75 ve dolar yüzde 2.61 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 3.78, DİBS yüzde 4.05 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 4.48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

“Dolar üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13.76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25.15 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.62, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.97 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

“Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4037 ileyatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29.55 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

“Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24.85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 46.54 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40.96, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30.71 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (Grafik)