Eylülde dolar ve faiz yatırımcıları sevindirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), seçilmiş finansal yatırım araçlarının Eylül ayı itibarıyla reel getiri oranlarını açıkladı.



Buna göre Eylül ayında tüketici fiyatları (TÜFE) bazında enflasyondan arındırıldığında, yatırımcısına mevduat faizi yüzde 0,89, dolar yüzde 4,53, avro yüzde 0,35, külçe altın yüzde 0,25 getiri sağladı. Aynı dönemde, yatırımcısına borsa endeksi yüzde 10,3 kaybettirdi.



En fazla yıllık getiriyi mevduat faizi sağladı



Eylül ayı itibariyle son bir yıla bakıldığında ise finansal yatırım araçları arasında en fazla getiriyi mevduat faizi sağladı.



Söz konusu bir yılda, TÜFE bazında reel olarak mevduat faizi yüzde 4,44, külçe altın yüzde 1,77 kazandırırken, borsa endeksi yüzde 34,85, dolar yüzde 11,81, avro yüzde 8,76 kaybettirdi.



Finansal yatırım araçlarının son bir yıllık reel getirileri şöyle:



2007 EYLÜL / 2008 EYLÜL



YATIRIM ARAÇLARI YILLIK REEL GETİRİ



ÜFE (YÜZDE) TÜFE (YÜZDE)

Mevduat Faizi 3,17 4,44

Borsa Endeksi -35,64 -34,85

Dolar -12,88 -11,81

Avro -9,86 -8,76

Altın (külçe) 0,54 1,77



Finansal yatırım araçlarının, nominal ve reel bazda Eylül ayı getirileri de şöyle:



FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI EYLÜL 2008 (BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE)



NOMİNAL GETİRİ REEL GETİRİ

YÜZDE ÜFE (YÜZDE) TÜFE (YÜZDE)



Mevduat Faizi 1,34 2,26 0,89

Borsa Endeksi -9,90 -9,08 -10,30

Dolar 5,00 5,95 4,53

Avro 0,80 1,72 0,35

Külçe Altın 0,70 1,61 0,25



