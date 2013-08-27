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Ekonomi

Eylül'de doğalgaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Eylül ayında doğalgaza zam yapmayı düşünmediklerini söyledi

27 Ağustos 2013 14:51

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ortadoğu'daki çatışmalar ve doların yükselmesi sebebiyle petrol fiyatlarının yükseldiğini fakat bunu halka yansıtmayacaklarını söyledi. Petrolün maliyeti yükselse de Eylül'de doğalgaza zam yapmayı düşünmediklerini belirtti.
Bakan Yıldız, "Türkiye doğalgazı AB ülkeleri arasında en ucuza alan ülke değildir ama bu ülkeler arasında en ucuza satan ülkedir. Döviz fiyatlarındaki artış özellikle enerji sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Maliyet artışına rağmen Eylül ayında vatandaşımız ve sanayicimizin kullanacağı doğalgaza zam yapmayı düşünmüyoruz. Eylül'de doğalgaza zam yapmamak için direniyoruz" dedi.

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