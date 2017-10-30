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Ekonomi

Eylül'de 564 yatırım teşvik belgesi verildi, 31 belge iptal edildi

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Eylül ayında 564 firmaya çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verilirken, daha önce verilmiş 31 yatırım teşvik belgesi çeşitli nedenlerle iptal edildi

30 Ekim 2017 12:45

İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Eylül ayında 564 firmaya çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verilirken, daha önce verilmiş 31 yatırım teşvik belgesi çeşitli nedenlerle iptal edildi.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre, tarım sektöründe 28, madencilik sektöründe 17, imalat sektöründe 205, enerji sektöründe 166, hizmet sektöründe 148 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.
Eylül ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 5.80 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 549 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 15,909 olarak belirlendi.
Buna karşılık, toplam 674 kişilik istihdam ve 1 milyar 340 milyon liralık sabit yatırım öngören yatırım teşvik belgesi de çeşitli nedenlerle iptal edildi.

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