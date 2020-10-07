Eylül'de aylık en yüksek reel getiri dolardan; yılın en çok kazandıranı ise altın

Yatırım araçları arasında Eylül'de en yüksek aylık reel getiri dolarda gerçekleşti.

Dolar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0.85, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2.53 oranında getiri kazandırdı.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0.50 kazandırırken; devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1.02, BIST 100 endeksi yüzde 1.72, külçe altın yüzde 1.74 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1.82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 2.17 ve DİBS yüzde 0.62 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0.09, külçe altın yüzde 0.11 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç ayda en çok kazandıran altın

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15.81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.98 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.53 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31.39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 36.35 yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.



Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.78, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.22 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yılın kazananı da altın

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47.64, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51.05 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 23.62, dolar yüzde 15.41, mevduat faizi (brüt) yüzde 2.09 ve DİBS yüzde 1.68 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 4.75 kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 26.48, dolar yüzde 18.08, mevduat faizi (brüt) yüzde 4.45 ve DİBS yüzde 4.03 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 2.55 kaybettirdi.