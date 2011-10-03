-Eylül ayının zam şampiyonu yumurta ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Tüketici fiyatları bazında bakıldığında eylül ayında fiyatı en çok artan ürün yumurta oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, geçen ay yüzde 16,22 artışla yumurta zam şampiyonu olurken, yumurtayı, yüzde 10,78 artış gösteren baharat ve yüzde 9,44 artış gösteren şehirlerarası tren ücreti ile yüzde 8,93 artış gösteren fındıkiçi izledi. Eylül'de en yüksek artış gösteren diğer ürünler arasında ise yüzde 7,66 ile özel üniversite ücreti, 7,60 ile leblebi, yüzde 7,48 ile süt, yüzde 7,27 ile mücevher, yüzde 6,98 ile nohut, yüzde 6,81 ile okul giysileri, yüzde 5,84 ile kaşar peyniri, yüzde 5,56 ile yoğurt, yüzde 4,45 ceviz içi, yüzde 4,32 ile rakı, yüzde 3,80 ile dana eti, yüzde 3,74 ile kreş ve gündüz bakım evleri ücretleri, yüzde 3,68 ile tereyağı (kahvaltılık), yüzde 3,45 ile limon, yüzde 3,24 ile metro ücreti ve yüzde 3,18 ile kadın pantolonu bulunuyor. -Karpuz, taze fasulye ve elma ucuzladı- TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise karpuz, taze fasulye ve elma geldi. Eylül ayında yüzde 22,76 fiyat düşüşüyle karpuz, fiyatı en fazla düşen ürün olurken, karpuzu yüzde 21,12 ile taze fasulye, yüzde 16,56 ile de elma takip etti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünler listesinde, fiyatı yüzde 14,93 oranında ucuzlayan yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 6,10 oranında ucuzlayan domates, yüzde 5,55 oranında ucuzlayan salça, yüzde 5,49 ucuzlayan erkek tişörtü, yüzde 2,67 ucuzlayan patates, yüzde 2,17 ucuzlayan mercimek, yüzde 1,12 ucuzlayan pirinç, yüzde 0,79 ucuzlayan kuru soğan ve yüzde 0,36 ucuzlayan bisküvi ilk sıralarda yer aldı. Zeytin, yüzde 0,14 artışla fiyatı en az artan madde oldu.