Eylül ayının zam şampiyonu limon

Eylül ayının zam şampiyonu, yüzde 20,40 artışla limon oldu. Eğitim-öğretim yılının başladığı Eylül ayında, çocuk ayakkabısı, üniversite harcı, anaokul ücreti, okul çantası, yurt ücreti, okul giysisi gibi kalemlerdeki yüksek fiyat artışı da dikkati çekti.

TÜFE'ye göre, geçen ay fiyatlar sırasıyla, çocuk ayakkabısında yüzde 11,42, koyun etinde yüzde 8,04, üniversite harcında yüzde 8,02, yumurtada yüzde 7,41, anaokul ücretinde yüzde 7,18 oranında artış gösterdi.

Patlıcanın fiyatında yüzde 6,27, okul çantasında yüzde 6,01, bayan gömleğinde yüzde 5,79, çocuk pantolonunda yüzde 5,54, mücevherde yüzde 5,26, antep fıstığında yüzde 5,20, özel üniversite ücretinde yüzde 5,14, tavuk etinde yüzde 3,91, taksi ücretinde yüzde 3,77, yurt ücretinde yüzde 3,13, kreş ve gündüz bakımevlerinde yüzde 2,61, okul giysilerinde yüzde 2,03 artış yaşandı.

-GEÇEN AY EN FAZLA ELMANIN FİYATI DÜŞTÜ-

Türkiye'de geçen ay fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 19,42 ile elma oldu. Patatesin fiyatı yüzde 18,65, domatesin fiyatı da yüzde 9,79 azaldı.

Erkek tişörtü, bulgur, bal, nohut, makarna, reçel, mısırözü yağı en fazla düşüş görülen diğer maddeler arasında yer aldı. Benzin fiyatında yüzde 0,80, kuru fasulyede yüzde 0,70, margarinde yüzde 0,65, çamaşır için temizlik ve bakım ürünlerinde 0,42, kahvede de yüzde 0,38 gerileme gözlendi.