Eylül ayının zam şampiyonu kıvırcık oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Eylül 2016 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

İTO, eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 34,56 ile kıvırcık salata olduğunu açıklarken; erik yüzde 14,5 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 75'inin perakende fiyatı artarken, 42 ürünün fiyatı düştü ve 120 ürünün fiyatı değişmedi.

Gıda harcamaları grubunda yer alan kıvırcık salata, ürün arzındaki azalmaya bağlı olarak eylül itibarıyla yüzde 34,56 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 19,44 ile kadın giyimi grubundan etek, yüzde 16,93 ile defter ve yüzde 15,77 ile kadın kazağı şeklinde sıralandı.

Erik yüzde 14,5 değer kaybetti

Bu dönemde ürün arzındaki artış nedeniyle erik, yüzde 14,5'lik gerileme ile fiyatı en fazla azalan ürün olarak kayıtlara geçti. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 11,73 ile sivri biber, yüzde 9,87 ile limon ve yüzde 9,79 ile armut oldu.

Eylül ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Ürün Grubu Değişim (%)

Kıvırcık salata 34,56

Salatalık 13,68

Kabak 7,58

Patlıcan 7,03

Sivri biber -11,73

Limon -9,87

Armut -9,79

Taze fasulye -7,77

Yas üzüm -7,76

Kavun -7,61

Şeftali -7,43

Domates -6,36

Elma -4,53

Maydanoz -4,17

Mevsim dışı tarım ürünleri

Erik -14,50

İşlenmiş tarım-sınai ve diğer ürünler

Etek 19,44

Defter 16,93

Kazak 15,77

Kurs ve özel ders ücreti 15,38

Gömlek-çocuk 13,08

Elbise-kadın 11,68

Fındık 9,98

Okul çantası 9,22

Gazyağı 7,74

Şehir içi nakliye 7,51

Pardesü-kadın 7,29

Nohut 7,20

Kurşun kalem 6,15

Taksi 5,98

Benzin 5,85

Maç giriş ücreti -6,11