Eylül ayının ekonomi gündemi yoğun: Hangi veriler açıklanacak?

Ekonomide gözler Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarının Türk lirasının seyrini nasıl etkilediğindeyken, gelecek haftadan itibaren de önemli birçok verinin açıklanması bekleniyor.

Türkiye yaz aylarını yoğun ekonomik gündem ve kurların takibiyle geçiriyor. Ağustos boyunca devam eden örtülü faiz artırımlarının ardından, gözler gelecek haftadan itibaren açıklanacak yeni verilerde.

Habertürk'te yer alan habere göre, hafta boyu ve sonrasında beklenen açıklamalar şöyle:

- Bu yılın Nisan – Haziran dönemini içeren ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Birinci çeyrekte Türkiye yüzde 4.5 büyümüştü, tahminler salgının etkisiyle ikinci çeyrek ekonominin yüzde 11 daralacağı yönünde.

- 3 Eylül perşembe günü ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0,58 artmıştı.

- Ticaret Bakanlığı 2 Eylül'de ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin açıklayacak.

- 10 Eylül’de işsizlik rakamları belli olacak. TÜİK haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı mayısta 0,1 puanlık artış ile yüzde 12,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ay ortasında özel sektörün pandemiden ne kadar etkilendiğinin anlaşılacağı ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi açıklanacak.

15 Eylül’de konut satış istatistiklerinin yanı sıra, bütçenin seyri de açıklanacak.

- Eylül’de üç yıllık yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomik Program açıklanacak. 2020-2022 dönemindeki enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergelerindeki beklentiler belirlenmiş olacak.

- Yeni Ekonomik Program’ın ardından Orta Vadeli Mali Plan açıklanacak. Temel bütçe büyüklükleri belirlenecek.

- Merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar tamamlanarak 2021 bütçesi 17 Ekim’de Meclis’e sunulacak.