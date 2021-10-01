Eylül ayında ihracat 20.8 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

Açıklanan verilere göre; Türkiye'nin eylül ayında ihracatı yıllık bazda yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 12 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı eylül ayında 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,9 olurken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 89,9 olarak açıklandı.

İhracat Ekim 2020-Eylül 2021 tarihleri arasında bir önceki döneme göre yüzde 27,51 oranında artarak 212 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalat ise yine aynı dönemde yüzde 20,62 oranında artarak 256 milyar 604 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 23,64 oranında artarak 468 milyar 824 milyon dolar; ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 82,7 olarak açıklandı.

"OVP hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık"

Bakan Muş, ihracat rakamlarını değerlendirdiği konuşmasında "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık. Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği İhracatı Geliştirme Fonu'nu kurguladık. Bu fonla sadece ihracatçılarımıza hizmet verecek bir finansman imkanını sunacağız" dedi.

Dış ticaret açığı 2.6 milyar dolar

Dış ticaret açığının eylül ayında yüzde 46.4 düşerek 2.6 milyar dolara geldiğini açıklayan Muş, 2021 yılı ocak-eylül döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.