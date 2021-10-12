Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği verilere göre, eylül ayında 26 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 5 kadın cinsel istismara maruz kaldı, 65 kadına şiddet uygulandı.

Eylülde erkeklerin öldürdüğü kadınlar

Aynur M., Ayşe B., Eda A., Ela S., Emine P., Fatma Haideri, Fatma K., Fehime Tüfenk, Filiz Akgöz, Gurbet F., Gülten Y., Hatice S., Kadrie A., Melike C., Mercan B., Murat Sözübir*, Nermin G., Nurgül Altıntaş, Özlem K., S.Ö., Şennur Ç., Şura Asena Altıntaş, Tarhana Yaman, Tatyana Feodorava, Tuğba D., Yüksel S.

Bianet'te yer alan habere göre, altı kadın "barışmak istemediği”, “boşanmak istediği” için öldürdü. 18 kadını kocası, sevgilisi, eski kocası öldürdü. Bir kadını ev sahibi, üç kadını oğlu, iki kadını akrabası öldürdü. İki kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 20 kadını ev içinde, dört kadını ormanlık alan, park gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin iki kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, on kadını ateşli silahlarla, yedi kadını kesici aletle, üç kadını da boğarak öldürdü. İki kadını darp ederek öldüren erkekler, bir kadını işkence ederek, bir kadını da balkondan atıp öldürdü. Erkeklerin iki kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Kadınları öldüren en az 26 fail erkek vardı; 15 fail tutuklandı. 5 fail gözaltına alındı. Bir failin durumu “kaçtı”, bir failin durumu da “teslim oldu” diye yansıdı. En az 4 failin durumu da “intihar etti” olarak basına yansıdı.

Çocuk cinayeti

Eylül’de, erkekler en az dört çocuğu öldürdü. 2020'nin Eylül ayında da bu sayı dörttü.

Kayseri, Antep, İzmir ve Karabük’te erkekler beş çocuğa şiddet uyguladı.

Bir çocuğu erken yaşta zorla evlendirildiği "kocası", üç çocuğu da babası öldürdü.

Erkekler, eylül ayında en az beş kadına tecavüz etti.. Erkeklerin tecavüz ettiği kadınlardan biri zihinsel engelliydi.

Eylül 2021’de erkekler en az on kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 18 idi. Bir kadını siyasi parti yöneticisi, bir kadını komşusu, bir kadını patronu, bir kadını yolcu, bir kadını dernek yöneticisi taciz etti. Beş kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler, sekiz kadını sözlü ve fiziki olarak, bir kadını fotoğrafını/videosunu çekerek taciz etti. Bir kadını da video konferansta sözlü taciz etti. Erkekler, dokuz kadını sokak, iş yeri gibi ev dışı alanlarda bir kadını da internet alanında taciz etti.

Kadınları taciz eden 10 fail erkek vardı, sadece bir fail tutuklandı. Bir failin hukuki süreci basına “aranıyor”, bir failin hukuki süreci de “serbest bırakıldı” diye yansıdı.

Üç failin hukuki süreci basına yansımazken bir fail hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. En az üç fail hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Çocuk İstismarı

Eylül 2021'de 13 çocuk cinsel istismara maruz kaldı.

Şiddet/Yaralama

Erkekler, Eylül’de en az 65 kadına şiddet uyguladı. Erkeklerin şiddet uyguladığı beş kadın “ağır” hasta olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler en az üç kadına sistematik olarak şiddet uyguluyordu. Erkekler en az sekiz kadına “koruma kararını” ihlal ederek şiddet uyguladı.

En az 49 kadını kocası, sevgilisi, eski koca ve sevgilisi yaraladı. Bir kadını öğrenci, bir kadını torunu, üç kadına abi ve oğul gibi aile üyeleri şiddet uyguladı. Dokuz kadına şiddet uygulayan 11 erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 12 kadına “ayrılmak istediği, barışmak istemediği”, bir kadına “uyandırdığı”, bir kadına da “kıskandığı”, bir kadına da “kahve yapmadığı” için şiddet uyguladı. Erkekler üç kadına evine girip hırsızlık yaparken şiddet uyguladı. Erkeklerin 47 kadına şiddet uygulama “bahanesi” basına yansımadı.

Erkekler, 49 kadını darp ederek yaraladı. Sekiz kadını ateşli silahlarla yaralayan erkekler, en az dört kadını da kesici aletlere yaraladı.

Erkekler, 19 kadını araba, iş yeri, otobüs, ormanlık alan gibi ev dışı alanlarda, 38 kadını ev içinde yaraladı. Erkeklerin, sekiz kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.