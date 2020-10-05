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Ekonomi

Eylül ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün başladı

05 Ekim 2020 09:51

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." açıklamasını yaptı. 

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

 

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