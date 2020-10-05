Eylül ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün başladı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="rhd-article-spot">Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı <strong>Zehra Zümrüt Selçuk</strong>, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." açıklamasını yaptı. </p>\n<div class="rhd-all-article-detail sticky-next-news">\n<div class="detail-content">\n<div data-io-article-url="/turkiye/son-dakika-bakan-selcuk-issizlik-ve-kisa-calisma-odenegi-odemelerini-bugun-yapiyoruz">\n<p>Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.</p>\n</div>\n</div>\n<div class="medyanet-textad"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>