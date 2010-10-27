-EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 12 KİŞİ GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul ve Van'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonlarda eylem hazırlığı içerisinde olduğu öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle Van Emniyet Müdürlüğü'nce koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucu terör örgütü El Kaide bağlantısı olduğu belirlenen kişiler takibe alındı. Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, eş zamanlı olarak İstanbul'un çeşitli semtleri ve Van'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü El Kaide ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 12 kişiyi gözaltına aldı. Eylem hazırlığı içerisinde oldukları öne sürülen bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda, çeşitli silahlar, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı maddeler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.