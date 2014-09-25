Eyleme katılana, '2016'da yol kapatma' cezası!

Diyarbakır'da yaşanan kalekol eylemleri sırasında yaşamını yitiren iki kişi için Eskişehir'de eylem yapan E.A.'ya 356 liralık yolu trafiğe kapatma cezası kesildi. Ancak E.A.'nın adresine gönderilen trafik idare cezası karar tutanağında, eylemin gerçekleştiği tarihten 2 yıl sonrasının, yani 2016 yılının yazılması dikkat çekti. Tutanağa göre, E.A'ya 2016 yılı için ceza kesilmiş oldu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Eskişehir’de, bir yıl önce Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki kalekol eylemleri sırasında iki vatandaşın öldürülmesi ve yaşanan gerginlik protesto edilmişti. Siyasi parti, sendika, dernek ve demokratik kitle örgütlerinin çağrısıyla Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde toplanan grup yürüyüş yaptı. Eyleme katılanlar polis kameraları tarafından kayda alındı. Yapılan inceleme sonrasında, bazı kişiler hakkında, Üniversite Caddesi'ni trafiğe kapattıkları gerekçesiyle tutanak tutuldu. Eyleme katılanlar haklarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu'nun 14. maddesi gereğince, eyleme katılan bazı kişiler için yolu trafiğe kapatmak suçundan 356 Tük Lirası para cezası kesti.

'2016'da yol kapatacak'

Ancak eyleme katılanlardan E.A.’ya gönderilen ceza tutanağına yazılan ceza tarihi dikkat çekti. E.A., caddeyi trafiğe kapattığı için şahsına gönderilen trafik idare cezası karar tutanağında, ceza tarihi olarak iki yıl sonrasının yani 2016 yılının yazıldığını gördü. E.A.’nın kesilen ceza makbuzunun ‘tespit edilen trafik kural ihlali’ bölümüne ceza tarihi olarak 08.06.2016, ceza miktarı 356 Türk Lirası, cezanın kesim saati olarak da saat 18.30 olarak işlendiği görüldü. Şahsına 2016 yılı için kesilen cezayı görünce şaşkına dönen E.A. mahkemeye başvurdu.

E.A.’nın avukatı Pınar Çelik Arpacı, müvekkilinin söz konusu yürüyüş sırasında anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan düşünce ve ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullandığını söyledi. Kesilen cezanın anlamsız olduğunu aktaran Avukat Arpacı, "Eskişehir'de Gezi direnişi sonrasında demokratik hakkını kullanan vatandaşlara idari para cezaları gönderen emniyet iki yıl sonrasına da ceza kesmeye başladı" diye konuştu.

Binleri bulan bu cezaların bir baskı aracına dönüştüğünü vurgulayan Avukat Arpacı, "Sadece bir müvekkilimizin 20’ye yakın idari para cezası var. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan kişilerin bu hakkını yürüyerek kullanması sonrasında söz konusu cezaları kesmekte. Öyleyse Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü yürümek dışında bir toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı kullanımı yolu göstererek hem müvekkilleri hem Sulh Ceza Hakimliği’ni hem de bizleri itiraz külfetinden kurtarmalı" dedi.

Arpacı, müvekkili için 2016 yılına kesilen cezaya da mahkemede itiraz ettiklerini kaydetti. Emniyet yetkilileri ise söz konusu 2016 yılı için kesilen cezanın yanlışlıkla yazılmış olabileceğini, kasıtlı bir durumun olmayacağını belirtti.