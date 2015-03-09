Eylemde önde olana daha fazla ceza

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, "şiddet içeren protestolarda kamu zararı oluşması halinde" öndeki eylemci daha fazla tazminat ödemek zorunda kalacak.

Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı, "terör eylemleri ile şiddet içeren toplumsal olaylarda kamu ve kişilerin mallarına verilen zararın ne şekilde karşılanacağı" ile ilgili bir genelge hazırladı. İçişleri Bakanı Efkan Ala imzalı genelge 16 Şubat’ta yürürlüğü girdi. Genelge uygulamada birliğin sağlanması adına uyulması gereken kurallar başlığı adı altında tüm illerin valiliklerine bildirildi.

Dört madde halinde belirlenen zararların nasıl tahsil edileceği konusunda ilk maddede şöyle denildi:

"Ahlaka aykırı fiil"

“Öncelikle söz konusu eylemlerde kamuya veya kişilere ait mallara verilen zararlar ve eylemleriyle bu zararlara sebebiyet verenler tüm imkanlar kullanılarak delilleriyle birlikte tespit edilecektir.” ifadelerinin kullanıldığı maddeye göre, zarar veren kişilerin tespiti halinde ise bu kişiler Türk Borçlar Kanunu’nun Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri 49’ncu Madde ve 61’nci maddesinden dava açılacak. Maddeler gereği zarar veren kişilerin bu zararı ödemekle yükümlülüğü olduğu net belirtilirken maddelerin devamında ise zarara neden olan eylemi yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile ahlaka aykırı bir fiille zarar vermekten hakkında işlem yapılabilecek.

Genelgeye göre işlem yapılacak maddeler arasında belirlenen 61’nci maddeye göre de grup halinde zarara neden olanlara ödenecek miktarın nasıl pay edileceği de belirtiliyor.

Arkadaşına dava aç

Buna göre gruptakilere miktar pay edilirken yarattıkları kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğu göz önüne alınacak. Grubun önünde olana daha fazla geride olanına daha az miktar ödetilecek. Ancak grup içinde tazminatın kendi payına düşenden fazlasını iddia eden kişinin de arkadaşlarına aynı koşullarda mağdur olarak dava açılabileceği yer alıyor.

Öte yandan genelgeye göre icra davasını açmakla yetkili ve görevliler 'dava açılmasında kamu yararı yoktur dese' bile ilin üst yöneticileri Maliye Bakanlığı'ndan dava açılmasını ya da icra takibi yapılmasını isteyebilecekler.