Eylemde halay çekildi, işten atıldı

T24- Adana’da Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde temizlik işlerini üstlenen taşeron firmalarda görünüp farklı işlerde çalıştırılan işçiler, kadro eylemi yaptı. Eylemine katılarak halay çeken 24 yaşındaki hemşire Ayşe Algın eylemden dakikalar sonra işten atıldı.











Hastane bahçesinde eylem yapan Dev Sağlık- İş Sendikası üyesi işçiler, halaylar çekerek, Çukurova Üniversitesi yönetimi aleyhinde sloganlar attı. Amaçlarının sağlık hizmetlerini aksatmak değil, haklarını almak olduğunu belirten işçiler, hastane yönetiminden müjdeli haber beklerken, taşeron firmadan gelen işten çıkarma haberi, eylemde gerilim yarattı.

Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin 2010 yılında hazırladıkları rapor doğrultusunda, geçen ay üniversite yönetimi ile bir anlaşma imzaladıklarını belirten işçiler, "Bir ay içerisinde bizimle sözleşme yapılacağı imza altına alındı. Ama bırakın sözleşme imzalamayı, her gün işten çıkarılma tehditleri ile karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

Halay çekerken kovuldu

Eylemde halay çekenler arasında bulunan Ayşe Algın, taşeron firma tarafından, eyleme katıldığı gerekçesiyle işten çıkarıldığını, işverenden gelen telefonla öğrenip üzüntüye boğuldu. Bir yıldır ameliyathanede hemşire olarak görev yaptığını belirten Ayşe Algın, "Burada olup hakkımı aradığım için daha düne kadar tehdit ediliyordum. Şimdi ise işten çıkarıldığım bildirildi. Ben 4 yıl burada okudum ve bir yıldır da hastalarımla canla başla ilgileniyorum. Bize sözleşme sözü veriliyor. Biz sözlerinde durmadıkları için eyleme destek verirken, işten çıkarıldığım haberi alıyorum. Bu nasıl adalet?" diyerek tepki gösterdi.

Bu arada Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi bahçesinden polikliniklere giden yan yol da kapatıldı, güvenlik görevlileri de geçişleri engelledi. Hastaların yoğun olarak geçiş yaptığı poliklinik kapıları vidalanarak kapatıldı. Polikliniklere gitmek veya çıkmak isteyen hastalar da ana kapıyı kullanmak zorunda kalınca, bu duruma tepki gösterdi.