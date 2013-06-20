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Eylemciyi kiremitle döven polis: Pişmanım

Gezi Parkı eylemcilerine müdahale eden ve yakalanan bir eylemciyi kiremitle döven sivil polisin kimliği belirlendi ve açığa alındı.Beyoğlu Emniyeti'nde görevli polis 'Orantısız güç kullandım, pişmanım' dedi

20 Haziran 2013 13:24

Gezi Parkı olaylarının yoğunlaştığı 1 Haziran günü medyaya beyaz gömlekli bir göstericinin polis tarafından tekme tokat dövülmesi görüntüleri yansıdı. Görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, polisin orantısız güç ve şiddet uyguladığı iddiasını soruşturmak için görevlendirilen müfettişler, polisin kimliğinin belirlenmesini istedi.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde görevli olduğu belirlenen B.E., müfettişlerin raporu doğrultusunda hemen açığa alındı. Müfettişlerce ifadesi alınan B.E., "Olaylar çok yoğunlaşmıştı. Çığırından çıkmıştı. Kendimi kaybettim. Yapmamam gerekirdi. Çok pişmanım, özür dilerim" diyerek, orantısız güç kullandığını itiraf etti

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