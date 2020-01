-Eylemcilere Jackson Browne'den destek WASHINGTON (A.A) - 06.12.2011 - Amerikalı ünlü müzisyen ve siyasi aktivist Jackson Browne, başkent Washington'da ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcilerine destek amacıyla ücretsiz bir konser verdi. Konser, başkentteki ''Washington'ı İşgal Et'' gruplarından biri olan, Özgürlük Meydanı'ndaki protestocuların kampının olduğu alanda düzenlendi. Browne, protestocular tarafından 2 binden fazla plastik şişe ve poşetle yapılan yılbaşı ağacının önünde konser verdi. Medyanın yoğun ilgi gösterdiği Browne'ın konserini, Wall Street protestocularının yanı sıra civardaki Amerikalılar da izledi. Browne'ın, ''Wall Street'i İşgal Et'' hareketi için bestelediği ''Battle for the Future'' adlı şarkısını da seslendirdiği konser, izleyenlerden alkış aldı. Konserin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Browne, bu konseri düzenlemekteki amacının, Özgürlük Meydanı'ndaki ''Washington'ı İşgal Et'' grubuyla dayanışma mesajı vermek olduğunu söyledi. ''Wall Street'i İşgal Et'' eylemcilerine destek verdiğini ve şarkılarıyla bunu göstermek istediğini ifade eden Browne, eylemcilerin verdiği mesajların Amerikan halkından geniş destek gördüğünü düşündüğünü belirtti. Browne, ''İnsanlar, eşitsizliklerin son bulmasını, paranın siyasetten elini çekmesini, hükümetin büyük işletmeler yerine halkın ihtiyaçlarını ele almasını istiyor'' diye konuştu.