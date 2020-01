Eylemcilerden Fethullah Gülen’e yanıt: Çayınızı içmeyiz

Fethullah Gülen’in Pennsylvania’daki çiftliği önünde cumartesi günü bir gösteri organize eden Armağan Yılmaz, Florida, Virginia, New Jersey ve New York’tan gelecek yüzlerce Türk’ün ve ABD’linin katılımıyla çok büyük bir toplantıya hazırlandıklarını, çevredeki otellere rezervasyon yaptıklarını söyledi. ABD’nin Orlando şehrinde bir reklam prodüksiyon şirketi sahibi olan 33 yaşındaki Yılmaz, Gülen’in yaşadığı Pennsylvania eyaletinin Saylorsburg kasabasındaki çiftliğin kapısında organize edilecek olan ve polisten tüm izinleri alınan eyleme, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan kitap nedeniyle ABD’de olay olan eski FBI çalışanı ve muhbir Sibel Edmonds, ABD’deki Gülen okullarına muhalefeti ile bilinen May Addi ve Türkiye’den CHP Milletvekili Hüseyin Aygün gibi isimler ile bazı akademisyenlerin ve ABD federal hükümetinden yetkililerin katılacağını söyledi.

'Bizi iyi tanıyorlar'

Türkiye’de yaşanan siyasi gerginliklerin ardında Gülen ve takipçilerinin bulunduğunu düşündüklerini, Gezi Parkı olaylarına derinlemesine bakıldığında da Gülen unsurlarının çok açık görüldüğünü düşündüklerini belirten Yılmaz, “Başbakan Erdoğan istifa etse bile, Gülen Cemaati’nin bir yolunu bulup yine devleti ve polisi yönetmeye devam edeceğini ve Türkiye’deki siyasi sorunların sonunun gelmeyeceğini” iddia etti. Arkadaşları ile birlikte bu eylem için uzun süredir hazırlık yaptıklarını da kaydeden Yılmaz, Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış’a konuşan cemaat üyelerinin açıklamalarına atıfla, “Çiftlikteki cemaat üyeleri, ‘Buyursunlar çayımızı içsinler’ demişler. Bizim hiç çay içmeye niyetimiz yok. Kendileri beni ve arkadaşlarımı iyi tanıyorlar. Ama bizi şimdiye kadar hep hafife aldılar” diye konuştu.

Karanfil bırakacaklar

“Fethullah Gülen’in evinin önünde buluşuyoruz” adıyla sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta sayfa açan Yılmaz ve arkadaşları, gösteri sırasında İstiklal Marşı okunmasından sonra Gezi eylemlerinde hayatlarını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunacak. Ölenlerin posterlerini çiftliğin kapısına asacak olan protestocular, İngilizce ve Türkçe basın bildirisini okuduktan sonra çiftliğin kapısına yüzlerce karanfil bırakacak.