Eylemciler yaralanan polise yardım etti

Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi’nden düşen tahta parçasıyla hafif yaralanan çevik kuvvet polisinin ilk tedavisi, aktivistlerin arasında bulunan sağlıkçılar tarafından yapıldı. Gezi Parkı’nda aktivistlerin oluşturduğu revirden getirilen sedyeye konulup, üzerine battaniye örtülen polis memuru, meslektaşlarının yardımı ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mustafa Özdabak ve Elvan Ezber'in haberine göre, Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde bekleyen çevik kuvvet polislerinin üzerine saat 10.30 sıralarında işçilerin kaldığı barakadan rüzgarın etkisi ile kopan bir tahta parçası düştü. Başına çarpan parça nedeniyle yere yığılan polis memuruna, meslektaşları yardım etti.

Olayı fark eden aktivistler arasında bulunan yüzleri gaz maskeli acil sağlık ekipleri de yardıma geldi. Çevik Kuvvet ekipleri, önce gerek olmadığını söyleyerek yardımı kabul etmedi. Israrla yardım etmek isteyen sağlıkçı aktivistler ilk kontrolü yaptı ve yaralı polis memurunu sedyeye yatırıp, üzerine battaniye örttü. Bir süre sonra olay yerine gelen ambulansla yaralı polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.