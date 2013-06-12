T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eylemciler yaralanan polise yardım etti

Çevik Kuvvet ekipleri, önce eylemcilerin yardımını kabul etmedi, ancak sağlıkçı aktivistlerin ısrarları sonucu yaralı polisin ilk kontrolü yapıldı

12 Haziran 2013 17:16

Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi’nden düşen tahta parçasıyla hafif yaralanan çevik kuvvet polisinin ilk tedavisi, aktivistlerin arasında bulunan sağlıkçılar tarafından yapıldı. Gezi Parkı’nda aktivistlerin oluşturduğu revirden getirilen sedyeye konulup, üzerine battaniye örtülen polis memuru, meslektaşlarının yardımı ile ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mustafa Özdabak ve Elvan Ezber'in haberine göre, Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde bekleyen çevik kuvvet polislerinin üzerine saat 10.30 sıralarında işçilerin kaldığı barakadan rüzgarın etkisi ile kopan bir tahta parçası düştü. Başına çarpan parça nedeniyle yere yığılan polis memuruna, meslektaşları yardım etti.

Olayı fark eden aktivistler arasında bulunan yüzleri gaz maskeli acil sağlık ekipleri de yardıma geldi. Çevik Kuvvet ekipleri, önce gerek olmadığını söyleyerek yardımı kabul etmedi. Israrla yardım etmek isteyen sağlıkçı aktivistler ilk kontrolü yaptı ve yaralı polis memurunu sedyeye yatırıp, üzerine battaniye örttü. Bir süre sonra olay yerine gelen ambulansla yaralı polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

çevikkuvvet polisiyaralısağlıkçı aktivist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24