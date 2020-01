-Eylemciler New York'ta yine yürüdü NEW YORK (A.A) - 19.12.2011 - ABD'de gelir dağılımı eşitsizliğini, Wall Street'i ve bankaları protesto eden ''Wall Street'i İşgal et'' eylemcileri, New York'ta bu kez de göçmen hakları için yürüdü. New York'ta 17 Eylül'de Wall Street semtindeki Zuccotti Parkını ''işgal ederek'' 3 aydır protestolarına devam eden eylemciler, bu kez de ''Uluslararası Göçmenler Günü'' dolayısıyla Foley Meydanından Zuccotti Parkına yürüdüler ve ABD'deki göçmenlik yasalarını protesto ettiler. Zuccotti Parkından 15 Kasım'da polis zoruyla çıkartılmalarının ardından dün Tribeca semtinde Trinity Kilisesine ait boş bir alanı yeni mekanları yapmak için ''işgal etmeye'' kalkınca 50 protestocu gözaltına alınmıştı. Bu arada eylemcilerin 3 aydır sürekli kullandıkları ''Biz Yüzde 99'uz'' sloganının Yale Üniversitesi Hukuk Kütüphanesi görevlilerinden Fred Shapiro tarafından 2011 yılının en iyi sloganı seçildi. Shapiro, 2006 yılından beri hazırladığı ve popüler hale gelen ''Yale'e Göre Yılın En İyi Sözleri'' listesinin en başında bu yıl Wall Street'i İşgal Et eylemcilerinin bu önemli sloganının bulunduğunu belirtti. Ancak Wall Street'i İşgal Et protestocuları 15 Kasım'da Zuccotti Parkından çıkartıldıktan sonra güç kaybetmeye başladı.