Eylemciler kadehlerini AKP'ye kaldırdı

T24

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Piyasası Yönetmeliği'ne tepkiler büyüyor. facebook üzerinden örgütlenmeye başlayan 100 bine yakın eylemci dün Türkiye'nin birçok ilinde toplanarakyeni yapılan düzenleme ile alkol satışına sınırlama getirilmesini protesto etti.Protestoların merkezi İstanbul Taksim Meydanı oldu. 'İçki yürütmeliği' Ankara, İzmir, Eskişehir, Muğla, Aydın, Adana, Ordu'da da protesto edildi.'AKP'ye içiyoruz' grubu üyeleri ayrıca, Amerika'nın New York, Hawai ve Seattle kentinden Avrupa'da; Düsseldorf, Köln, Londra, Basel, Eindhoven, Hamburg, Barselona ve Stuttgart'a kadar birçok kentte 7 Ocak'ta yürürlüğe giren yönetmeliği protesto etti.Eylemciler, silah ruhsatı alma yaşının 18'e, içki içme yaşının 24'e yükseltilmesine tepki gösterdi. Alkol yasağının demokrasiyle bağdaşmadığını dile getiren eylemciler, şampanya patlatarak sloganlar attı.Son olarak çıkarılan yönetmelikle alkollü içki tüketimi, reklamı ve benzeri konularda bir dizi kısıtlayıcı uygulama getirilmesine tepki olarak facebook üzerinden örgütlendiklerini belirten vatandaşlar, yasaklara rağmen içki içmeye devam edeceklerini söyledi.