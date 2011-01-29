T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eylemciler kadehlerini AKP'ye kaldırdı

'AKP'ye içiyoruz' kampanyası kapsamında örgütlenen 100 bine yakın eylemci yeni yapılan düzenlemeyi protesto etti.

29 Ocak 2011 02:00

T24 - Sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden başlatılan "AKP'ye içiyoruz" kampanyası kapsamında örgütlenen 100 bine yakın eylemci yeni yapılan düzenleme ile alkol satışına sınırlama getirilmesini içki içerek protesto etti.



Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Piyasası Yönetmeliği'ne tepkiler büyüyor. facebook üzerinden örgütlenmeye başlayan 100 bine yakın eylemci dün Türkiye'nin birçok ilinde toplanarak  yeni yapılan düzenleme ile alkol satışına sınırlama getirilmesini protesto etti.

Protestoların merkezi İstanbul Taksim Meydanı oldu. 'İçki yürütmeliği' Ankara, İzmir, Eskişehir, Muğla, Aydın, Adana, Ordu'da da protesto edildi.

'AKP'ye içiyoruz' grubu üyeleri ayrıca, Amerika'nın New York, Hawai ve Seattle kentinden Avrupa'da; Düsseldorf, Köln, Londra, Basel, Eindhoven, Hamburg, Barselona ve Stuttgart'a kadar birçok kentte 7 Ocak'ta yürürlüğe giren yönetmeliği protesto etti.

Eylemciler, silah ruhsatı alma yaşının 18'e, içki içme yaşının 24'e yükseltilmesine tepki gösterdi. Alkol yasağının demokrasiyle bağdaşmadığını dile getiren eylemciler, şampanya patlatarak sloganlar attı.

Son olarak çıkarılan yönetmelikle alkollü içki tüketimi, reklamı ve benzeri konularda bir dizi kısıtlayıcı uygulama getirilmesine tepki olarak facebook üzerinden örgütlendiklerini belirten vatandaşlar, yasaklara rağmen içki içmeye devam edeceklerini söyledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24