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Eylemciden Cerrah'a çiçek

İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah'a bir gösterici 1977 yılında Taksim'de ölenleri temsil eden 36 adet kumaştan yapılmış çiçeği armağan etti.

01 Mayıs 2009 03:00

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Taksim Meydanı'ndaki etkinliklerin ardından burada incelemelerde bulunarak, görevli emniyet personeline teşekkür etti.

Cerrah, Taksim Meydanı'nda sona eren kutlama programının ardından alana geldi. Cumhuriyet Anıtı çevresinde incelemelerde bulunan Cerrah, daha sonra canlı yayın araçlarının arasında yer alan MOBESE aracına geçti.

Burada görevli personelden bilgi alan Cerrah, daha sonra tekrar Taksim Meydanı'na gelerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli ile çevre illerden gelen emniyet personeline teşekkür etti.

Cerrah'a, Taksim Meydanı'ndan ayrılırken yanına yaklaşan Kemal Işıktaş adlı bir kişi, 1977 yılındaki 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden 36 kişi adına 36 adet kumaştan yapılmış gül armağan etti. Cerrah da, Kemal Işıktaş'a çikolata ikram etti.

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