-EYLEMCİ MEMURA MAAŞ CEZASINA İPTAL ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Zonguldak İdare Mahkemesi, iş bırakan memura verilen ''aylıktan kesme'' cezasını iptal etti. Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çalışanı ve Türk Sağlık-Sen Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ebe Arzu Kara, 25 Kasım 2009'da memur konfederasyonlarının aldığı karar doğrultusunda bir günlük ''iş bırakma eylemi''ne katıldı. Kara'ya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 1/30 oranında ''aylıktan kesme'' cezası verildi. Kara, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Baştabipliğinin bu işleminin iptali için Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde, sendikalara üye olarak sendikal faaliyete katılma niteliğindeki eylemin disiplin cezası verilmesine neden olamayacağı, işlemin mevzuat hükümleri ile uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, konuyla ilgili emsal yargı kararları bulunduğu ifade edilerek, ceza işleminin iptali talep edildi. İdarenin savunmasında ise 657 sayılı Kanun'da çalışma saatlerinin belirlendiği, baştabipliğin sendika yöneticilerine kanunların belirlediği sendikal faaliyetler ile ilgili çalışmaları yapmak üzere 1 gün yasal izin verdiği belirtildi. Buna karşın davacının çalışmalarını bu kapsamda yapmayıp ''izinsiz'' olarak göreve gelmediği ifade edilen savunmada, bu nedenle Kara hakkında yapılan soruşturma sonucunda ''özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek'' fiilinin karşılığı olarak ''aylıktan kesme'' cezasının verildiği kaydedildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonunda idarenin işlemini iptal etti. Mahkemenin kararında, davacının, üyesi ve yöneticisi bulunduğu sendikanın bağlı olduğu konfederasyonun yetkili kurullarınca alınan karara uyarak ''grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı'' ve ''2010 yılında öngörülen zammı'' protesto etmek amacıyla 25 Kasım 2009'da bir gün mesaiye gelmediğinin anlaşıldığı belirtildi. Davacının sendikal faaliyet kapsamında yapılan bir günlük iş bırakma eylemine katılmasının disiplin suçu oluşturmasının söz konusu olmadığı vurgulanan kararda, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kaydedildi.