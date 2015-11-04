"Eylem yaptıkları için 1500 metal işçisi kovuldu"

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikasının Genel Sekreteri Selçuk Göktaş, bu sene içinde yaptığı eylemler sonucunda 1500 metal işçisinin işinden kovulduğunu söyledi. Göktaş, Türk-İş’e bağlı Türk-Metal Sendikası’ndan 30 bin işçinin istifa ettiğini belirterek, “Türk-Metal diye bir sendika kalmamıştır” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Selçuk Göktaş, Birleşik Metal-İş Bursa Şubesinde düzenlenen basın toplantısında, metal iş kolunda önceki aylarda yaşanan işçi eylemlerini hatırlattı.

Bursa'da üretim yapan Renault fabrikasında 15 Mayıs’ta başlayan iş bırakma eylemi, TOFAŞ’a da yayılmıştı.

“Tofaş'ta 80 işçi atıldı”

Eylemler sürerken işverenlerin işçi çıkarmayacaklarını söylemelerine rağmen bazılarının sendikal tercihlerinden dolayı işsiz kaldığını savunan Göktaş, "Elimizde somut veri olmamasına rağmen bu sayıyı, ülkede bin 500 işçi atılmıştır diye biliyoruz. TOFAŞ'ta yaklaşık 80 işçi atıldı, Renault'da böyle bir durum söz konusu değil çünkü bu işçiler sendikal tercihlerini yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Göktaş, Oyak Renault'ta 4 bin civarında Birleşik Metal-İş üyesi bulunduğu belirtti. Türkiye genelinde, eylemlerin ardından kendilerine bağlı üye sayısının yaklaşık 8 bin arttığını anlatan Göktaş, şöyle konuştu: "Sendika olarak metal işçisinin sarı sendikadan kurtulmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu ülkede bir tane işveren sendikası var, ikinci bir sendikaya ihtiyaç yok, işçi sendikası rolündeki işveren sendikalarına ihtiyaç yok. TOFAŞ'ta başka bir sendika faaliyet gösteriyor. Bizim burasıyla ilgili herhangi bir faaliyetimiz bulunmuyor ancak kapımızı çalan metal işçileriyle üyemiz olsun olmasın, yardımı dün de yaptık bugün de yaptık. Renault'da 4 bin 900 mavi yaka çalışanın 4 bini sendikamıza üyedir. Bir kısım işçilerimiz hala bize üye olmadı ancak onlar başka bir sendikaya da üye değiller. Türk-Metal'in de 200 üyesi var. Bizim için artık Türk-Metal diye bir sendika kalmamıştır. Türkiye'de her ne kadar rakamlarla oynansa da 30 bin insan Türk Metal Sendikasından istifa etti."

Fabien Gache de destek veriyor

Fransa'daki Renault fabrikalarında örgütlü Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Renault Grubu Başkanı Fabien Gache de işçilere desteklerinin sürdüğünü göstermek amacıyla Türkiye'de bulunduklarını vurguladı. İşçilerin bazı haklarının bulunduğuna dikkati çeken Gache, "İşçilerin konuşma, talep, örgütlenme ve istedikleri sendikaya katılma özgürlüklerine karşı Oyak Renault yönetimi senelerdir direnmektedir. Baskılar ve tehditler, işverenin dünyanın her yerinde kullandığı silahıdır. Ne zaman emekçiler çıkarlarını korumak istese işveren bu silahını kullanıyor. Durumun doğru yönde gelişmeye devam etmesine rağmen daha çok şeyin yapılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Oyak Renault işçileri, amaçlarına daha hızlı ulaşmak için verdiğimiz desteğe güvenebilirler" değerlendirmesinde bulundu. Göktaş ve Gache, basın toplantısı öncesi Oyak Renault Fabrikası’nda çalışan sendika üyesi işçilerle bir araya gelerek taleplerine ilişkin bilgi aldı.