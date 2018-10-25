Eylem yapmıştı; CHP'li başkan şeker fabrikalarını alan şirkete danışmanlık yapıyormuş

Beylikdüzü’nden iki otobüs dolusu CHP'liyi Kırklareli’ndeki şeker fabrikası eylemine götüren CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer’in fabrikaları satın alan şirketlerin hukuk danışmanlığını yaptığı iddia edildi.

14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi hakkındaki karara kamuoyunun birçok kesiminden tepki gelmişti. CHP'de şeker eylemleri düzenlemişti.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberi aynen şöyle:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kararını üretici ve işçilerin tüm haklarının korunmasına rağmen ‘siyasi rant’a çevirmek isteyen CHP’nin foyası ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun “Şeker vatandır, vatan satılamaz” sloganıyla tüm şeker fabrikalarında eylemler yaptırdı.

Eylemlerde ön saflarda yer alanlardan birisi de CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer’di. Özer iki otobüse doldurduğu partililerle Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası için eyleme gitti.

Bir tarafta eylem, öbür tarafta hukuk danışmanlığı

Ancak Özer’in gerçek amacı deşifre oldu! Özer’in sahibi olduğu YTT Hukuk Bürosu’nun Niğde, Afyon ve Yozgat’ta bulunan 3 şeker fabrikasını satın alan firmanın hukuk işlerini yaptığı ortaya çıktı. Bir yandan bu şirketlere hukuk danışmanlığı yapan bir yandan da başka illerde ‘şeker fabrikaları satılmasın’ eylemleri organize eden Özer ‘pes’ dedirtti.