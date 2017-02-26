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Eylem yapmak isteyen KESK’liler 43’üncü kez gözaltına alındı

KHK ile görevlerinden ihraç edilen KESK’li 4 eylemci, 43’üncü kez izinszi eylem yapınca yine gözaltına alındı

26 Şubat 2017 00:28

Mlaatya'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) üyesi öğretmenler Umut Sertaç Ökdemir, Özkan Karataş ve Erdoğan Canpolat ile sağlıkçı Cengiz Uğurlu bugün de Yüzüncü Yıl Kavşağında eylem yapmak istedi. 

İzinsiz eylem yapmak isteyen KESK’lileri polis ekipleri dağılmaları yönünde uyardı. Ancak uyarıları dikkate almayan eylemciler basın açıklaması yapmaya devam edince polis 4 KESK'liyii gözaltına aldı. İhraç edildikleri günden bu yana 43’üncü kez gözaltına alınan 4 kişi yeniden emniyete götürüldü.

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