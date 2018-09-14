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Eylem yapmak için Türkiye'ye gelen 3 terörist, Mardin'de yakalandı

MARDİN, (DHA)- MARDİN'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, büyük kentlerde eylem yapmak için Suriye ve Irak'tan geldiği saptanan 2'si kadın, 3 PKK'lı terörist yakalandı

14 Eylül 2018 14:56

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, büyük kentlerde eylem yapmak için Suriye ve Irak\'tan geldiği saptanan 2\'si kadın, 3 PKK\'lı terörist yakalandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, metropollerde eylem yapmak için Irak ve Suriye\'den geldiği belirlenen 2 kadın teröristi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Kadın teröristlerin terör suçlarından haklarında arama kaydı bulunduğu belirlendi.
Kentte, Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı\'nın (MİT) ortaklaşa düzenledikleri bir başka operasyonda ise yine eylem hazırlığında olan PKK\'lı 1 terörist yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen teröristlerin sorgularının sürdüğü bildirildi. Türkiye\'ye eylem yapmak için gelen teröristlerin irtibatlı olduğu kişilerin de araştırıldığı belirtildi. 

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