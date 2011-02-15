Eylem yapan 29 öğrenci hakkında 3'er yıl hapis istemi

T24 - Polisin Beşiktaş'ta müdahale ettiği öğrenci eylemiyle ilgili 29 öğrenci hakkında 3'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

28 Ocak 2011 tarihinde Beşiktaş'taki öğrenci eylemi sırasında gözaltına alınan 29 kişi hakkında "Kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" suçundan 6 aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da öğrenci gençlik temsilcileri ile yapacağı toplantıya katılmak üzere giden arkadaşlarının şehre sokulmamalarını protesto ederken çıkan olaylarda gözaltına alınan 14'ü kız 29 öğrenci hakkında 3'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, öğrencilerin "Kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak" suçunu işlediklerini ileri sürüyor. 27 Ocak günü, protesto gösterisi düzenleyip Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne yürümek isteyen öğrencilere polis müdahale etmiş, 29 kişi gözaltına alınmıştı.



29 öğrenciye dava

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 şüphelinin kendilerini Öğrenci Kollektifi olarak adlandırdıkları belirtildi. Şüphelilerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum'da öğrenci gençlik temsilcileri ile yapacağı toplantıya katılmak üzere giden arkadaşlarının şehre sokulmayarak geri çevrilmelerini Başbakanın Dolmabahçe'deki çalışma ofisi önünde protesto amacıyla Barbaros Bulvarı Yıldız Teknik Üniversitesi'nin karşısında toplandıkları anlatıldı.

İddianamede, emniyet mensuplarının şüphelileri eylemin kanunsuz olduğu konusunda uyardıkları, şüphelilerin trafiği engellememek kaydıyla kaldırımdan yürümelerine müsade edildiği vurgulandı. Şüphelilerin trafiğin akışını engelleyici şekilde caddeden yürümek istemeleri üzerine güvenlik görevlilerinin yolun bir şeridini boş bırakmaları kaydı ile yürümelerine müsade edildiği ifade edildi.

Ancak şüphelilerin caddeyi tamamen trafiğe kapatarak yanlarında taşıdıkları döviz ve pankartlarla yürümek istemeleri üzerine Çevik Kuvvet ekipleri tarafından zor kullanılarak dağıtılan şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındıkları belirtildi. 29 şüphelinin bu şekilde kanunsuz toplantı ve gösteri ve yürüyüşü yapmak suçunu işledikleri vurgulandı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



