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Ekonomi

‘Eylem planı bankalara hediye paketi değil’

AB Euro Grubus Başkanı Jean-Claude Juncker, dün akşam düzenlenen Paris zirvesinden çıkan eylem planının "bankalar için hediye paketi olmadığını" bildirdi.

13 Ekim 2008 03:00

Avrupa Birliği içinde Euro para birimi kullanan ülkelerin oluşturduğu "Euro Grubu" Başkanı ve aynı zamanda Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, dün akşam düzenlenen Paris zirvesinden çıkan eylem planının "bankalar için hediye paketi olmadığını" bildirdi.

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RTL radyo kanalına konuşan Juncker, "eylem planı, bankalara hediye paketi vermek için değil, onların hepsinin batmasını engellemek için hazırlandı. Bu plan, tüketiciler, yatırımcılar, mantıklı bir biçimde çalışmalarına devam etsin diye alındı" dedi.

Juncker, yardım alacak bankaların bunları daha sonra geri ödemeleri gerektiğini belirtti.

Paris'te dün alınan kararları savunan Juncker, "Eğer ellerimiz bağlı otursaydık, her şey batardı. Bütün herkesin sorumlu davranmasıyla ekonomik gerileme riskini atlatacağız. Mantıksız davranırsak, sistemi öldürebiliriz" dedi.

Juncker, 2009 yılında AB içinde ekonomik büyüme hızının düşük olacağı uyarısında da bulundu.

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