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EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR İSTANBUL (A.A)

28 Şubat 2011 14:21

-EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR İSTANBUL (A.A) - 28.02.2011 - İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu bildirilen terör örgütü PKK üyesi 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir'deki adliye lojmanlarında oturan personele yönelik eylem hazırlığında bulunduğu öğrenilen 2 kişi ile bunlarla irtibatı olduğu öne sürülen 4 kişi yakalandı. Terör örgütü PKK üyesi olduğu bildirilen zanlıların üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile buna ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Beyoğlu ve Kağıthane'de geçen yıl 7 iş yerine molotofkokteyli atılması, 8 aracın yakılması, emniyet kuvvetlerine mukavemet suçlarına karıştığı belirlenen zanlılar,  emniyetteki işlemlerin ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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