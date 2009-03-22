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Eylem hazırlığındaki 3 bombacı yakalandı

İstanbul'da polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla, eylem hazırlığındaki 3 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

22 Mart 2009 02:00

İstanbul'da polis ve jandarmanın düzenlediği ortaklaşa operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK üyesi 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Celalettin Cerrah ve İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hamza Celepoğlu'nun da katılımıyla açıklama yapan İstanbul Valisi Muammer Güler, ortaklaşa düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna mensup 3 kişinin, Esenyurt ve Üsküdar'da düzenlenen operasyonlarda yakalandığını bildirdi.

Güler, gözaltına alınanların, üzerlerindeki "silah ve el bombaları ile birlikte yakalandıklarını" kaydederek, "Masumane eylemler için İstanbul'a gelmedikleri belli. Üzerlerinde silah ve patlayıcı bulundurmaları her an bir eylem hazırlığı içerisinde olduklarını gösteriyor" dedi.

Vali Güler, bu kişilere yardım ettikleri tespit edilen 3 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

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