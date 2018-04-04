T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eylem hazırlığındaki 12 PKK yandaşı gözaltına alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle provokatif eylemler yapacakları öğrenilen 12 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı

04 Nisan 2018 14:41

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, bölücü terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın doğum günü bahanesiyle provokatif eylemler yapacakları öğrenilen 12 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah saatlerinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın doğum günü bahanesiyle provokatif eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çeşitli ilçelerde lastik yakarak eylem yapacaklarının ve olaylara müdahale edecek olan polislere de molotofkokteylleri ile saldıracaklarının tespit edildiği belirtildi. Adreslerde yapılan aramada, örgüte uyuşturucu madde imal etmek üzere yetiştirilen Hint kenevirleri ile çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAPKKAbdullahEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleAdreslerdeHintFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24