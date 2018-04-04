Eylem hazırlığındaki 12 PKK yandaşı gözaltına alındı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, bölücü terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın doğum günü bahanesiyle provokatif eylemler yapacakları öğrenilen 12 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah saatlerinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın doğum günü bahanesiyle provokatif eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çeşitli ilçelerde lastik yakarak eylem yapacaklarının ve olaylara müdahale edecek olan polislere de molotofkokteylleri ile saldıracaklarının tespit edildiği belirtildi. Adreslerde yapılan aramada, örgüte uyuşturucu madde imal etmek üzere yetiştirilen Hint kenevirleri ile çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.



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